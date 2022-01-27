Обстрелы, эвакуация и стягивание техники: что происходит между Киргизией и Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана продолжаются перестрелки между военными. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASIA-Plus и 24.kg .

Что сейчас происходит на границе

Как сообщают местные жители, обстрелы на границе продолжаются. Из приграничных сел эвакуируют гражданских. В нескольких населенных пунктах отключили электричество.

Киргизия и Таджикистан обвиняют друг друга в отказе прекратить обстрелы. При этом отмечается, что в конфликте применяются минометы и гранатометы.

Есть раненные и погибшие

Сообщается, что в результате попадания снаряда в жилой дом погиб житель таджикского села Ходжа Ало. Ранения получили 11 человек, в том числе двое военнослужащих.

С киргизкой стороны сообщают о ранении четырех военных. Данные о жертвах и пострадавших среди гражданских не поступали.

Стороны заявляют о стягивании техники

Пограничники Киргизии и Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы. К месту конфликта стягиваются военные подразделения и техника.

Местные власти конфликтующих сторон принимают все меры для урегулирования ситуации. Ожидается встреча губернаторов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.