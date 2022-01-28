Стрельба в Днепре: врач рассказал о состоянии самой тяжелой пациентки

Пострадавшая девушка в результате стрельбы на территории "Южмаша" в Днепре перенесла уже тяжелую операцию и удаление части кишечника. Впереди ее ждет еще несколько операций на позвоночнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко.

При этом врач отметил, что "анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу", однако "будущее ее пока туманно".

"Стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике", - отметил он.

При этом Рыженко отметил, что девушке перелили больше четырех литров крови.

"Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе", - написал он.

Напомним, расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская.

На брифинге в Днепре командующий Нацгвардии Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше".

Также по информации ГБР, на данный момент стрелку сообщено о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога.

Среди причин в ГБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.