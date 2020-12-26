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Стрельба в Берлине: полиция назвала причину инцидента

Автор: Роман Тверденко

Стрельба в Берлине утром в субботу, 26 декабря, произошла из-за конфликта между мужчинами. Они являлись представителями организованной преступности.

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Об этом сообщает прокуратура Берлина.

Отмечается, что правоохранительные органы открыли уголовные дела в отношении нескольких лиц по подозрению в покушении на убийство.

По данным следствия, местные жители услышали стрельбу в Кройцберге около 4:00 по местному времени. Выстрелы, по данным полиции, произошли после ссоры между мужчинами, которые являются представителями "среды организованной преступности". Все пострадавшие были госпитализированы.

Инцидент произошел возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Полиция не уточнила, есть ли связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой. Нарушитель на авто, убегая от полиции, проезжал перекрестки на красный свет, протаранил другую машину и игнорировал требования полиции.

До этого во Франции возле Сен-Жюста мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате трое жандармов были убиты, еще один получил ранение.

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