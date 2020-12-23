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Во Франции мужчина открыл огонь по полицейским: трое убитых, один ранен

Сен-Жюст, Среда 23 декабря 2020 09:10
Во Франции мужчина открыл огонь по полицейским: трое убитых, один ранен
Фото: полиция Франции (flickr.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Франции вблизи города Сен-Жюст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате трое жандармов были убиты, еще один получил ранение.

Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел около 2:30 ночи 23 декабря. Полицейские прибыли к одному из домов на вызов о домашнем насилии. Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от своего супруга на крыше дома. В это время 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским. Также он поджог свой дом.

В итоге трое правоохранителей были убиты, еще один получил ранения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Женщину удалось спасти. Она в безопасности.

Как отметили в полиции, мужчине, открывшему огонь по полицейским, удалось сбежать. Сейчас продолжается операция правоохранителей по поиску стрелка.

Напомним, недавно в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Правоохранителям удалось ранить и задержать стрелка, однако тот позже скончался в больнице.

Также сообщалось, что в начале ноября в столице Австрии Вене произошла стрельба возле синагоги. В результате ранение получил полицейский.

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