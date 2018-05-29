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Стрельба в Бельгии: установлена личность нападавшего на полицейских

НовостиОбщество    29.05.2018 - 15:34
Фото: иллюстративное фото (policelocale.be)
Фото: иллюстративное фото (policelocale.be)

Нападавший на полицейских находился в "тюремном отпуске"

Мужчина, который открыл стрельбу в бельгийском городе Льеж, находился в "тюремном отпуске". Об этом сообщает телеканал RTBF.

Согласно информации телеканала, стрелок отбывал наказание в тюрьме Лэнтин в Льеже и ушел в отпуск, из которого должен был 28 мая вернуться.

Так, речь идет о 36-летнем Бенджамине Эрмане, выходце из города Рошфор в провинции Намюр. Он был осужден за кражу и торговлю наркотиками, при этом мужчина считался "психически неустойчивым", так как происходил из "трудной семьи".

По данным полиции, он стал приверженцем радикальных взглядов после того, как попал в тюрьму.

Напомним, ​нападение на полицейских произошло утром 29 мая. Сообщалось, что вооруженный преступник открыл огонь по полицейским в бельгийском городе Льеж. В результате атаки на бульваре д'Аврой​ погибли двое полицейских и пассажир проезжавшей мимо машины, еще два офицера полиции получили ранения.

В Бельгии мужчина убил двух полицейских и еще одного человека Украинка Костевич выиграла золото на этапе Кубка мира в Мюнхене
Теги публикации: Бельгия, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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