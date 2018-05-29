Стрілянина в Бельгії: встановлено особу нападника на поліцейських

Нападник на поліцейських знаходився в "тюремній відпустці"

Чоловік, який відкрив стрілянину в бельгійському місті Льєж, знаходився в "тюремній відпустці". Про це повідомляє телеканал RTBF.

Згідно з інформацією телеканалу, стрілець відбував покарання у в'язниці Лэнтин в Льєжі і пішов у відпустку, з якої повинен був 28 травня повернутися.

Так, мова йде про 36-річного Бенджаміна Ерманна, вихідця з міста Рошфор в провінції Намюр. Він був засуджений за крадіжку і торгівлю наркотиками, при цьому чоловік вважався "психічно нестійким".

За даними поліції, він став прихильником радикальних поглядів після того, як потрапив у в'язницю.

Нагадаємо, напад на поліцейських стався вранці 29 травня. Повідомлялося, що озброєний злочинець відкрив вогонь по поліцейським в бельгійському місті Льєж. В результаті атаки на бульварі д'Аврой загинули двоє поліцейських і пасажир машини, яка проїздила повз, ще два офіцери поліції отримали поранення.



