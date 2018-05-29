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Интервью

В Бельгии мужчина убил двух полицейских и еще одного человека

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 12:41
Фото: иллюстративное фото (policelocale.be)
Фото: иллюстративное фото (policelocale.be)

Преступник взял в заложницы работающую в расположенной рядом школе женщину

В Бельгии мужчина убил двух полицейских и еще одного человека. Об этом сообщает компания ​Radio Tеlеvision Belge Francophone (RTBF), со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, вооруженный преступник открыл огонь по полицейским в бельгийском городе Льеж. В результате атаки на бульваре д'Аврой​ погибли двое полицейских и пассажир проезжавшей мимо машины, еще два офицера полиции получили ранения.

По данным RTBF, после нападения на полицейских в кафе Cafe des Augustins, преступник взял в заложницы работающую в расположенной рядом школе Athenaeum Leonie de Waha женщину, однако был застрелен полицией.

Бургомистр Льежа Вилли Демейер написал на своей странице в сети Twitter, что ученики школы находятся в безопасности, так как преступник был "перехвачен" полицией.


Также на странице полицейского управления Льежа в сети Facebook появилось сообщение о том, что движение по бульвару д'Аврой​ перекрыто в связи с проведением спецоперации из-за захвата заложников. Кризисный центр бельгийского Министстерства внутренних дел обратился к гражданам страны с призывом не мешать работе спецслужб и избегать оцепленной зоны.

 

En raison d'une intervention policière consécutive à une prise d'otage boulevard d'Avroy, ce dernier est actuellement fermé à la circulation.

Опубліковано Zone de Police de Liège 29 травня 2018 р.

RTBF сообщает, что основной версией случившегося считается теракт.

Напомним, что 25 мая 2018 года, полиция Бельгии смертельно застрелила двухлетнюю девочку в ходе погони за фургоном с 29 курдскими беженцами.

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Теги публикации: полиция, Бельгия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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