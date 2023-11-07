Страйк польських перевізників. Що відбувається на кордоні і що робитиме Україна

Другу добу на трьох пунктах українсько-польського кордону блокується проїзд вантажних автомобілів. Як повідомив Деркач, станом на другу половину дня 7 листопада на пунктах "Ягодин-Дорогуйськ" та "Рава-Руська - Гребенне" автомобілі не впускають і не випускають, через "Краковець-Корчова" невелика кількість автомобілів проїжджає через кордон з України до Польщі. Але це втричі менше, ніж зазвичай.

За словами Деркача, блокуються практично всі вантажні автомобілі - вдається проїжджати лише тим, хто везе гуманітарний вантаж чи їде за ним. Через блокаду повернення українського транспорту в Україну теж ускладниться - водіям доведеться використовувати інші маршрути.

За даними Мінінфраструктури, через "Ягодин-Дорогуйськ" 6 листопада виїхало 248 автомобілів, "Рава-Руська - Гребенне" - 191, "Краковець-Корчова" - 208. 7 листопада (до вечора) - 33, 203 та 265 відповідно (переважно гуманітарний вантаж).

"Ми маємо 20 пунктів пропуску для транспорту, з Польщею є інші пункти, через які можна повернутися до України. Тому водії обиратимуть інші пункти для повернення", - зазначив Деркач.

За його словами, можна буде використовувати не лише пункти пропуску на польсько-українському кордоні, а й їхати через інші країни, зокрема, через Словаччину.

Про терміни та причини блокади

Як каже Деркач, чіткого уявлення про терміни блокади пунктів пропуску та вимоги польських перевізників, які протестують, українська сторона не має.

"Те, що ви чуєте, те ж чуємо і ми. Це інформація від польських ЗМІ. У нас немає чіткої інформації від перевізників. У нас інформація від посольства України, яке постійно на зв'язку та отримує сигнали про те, скільки вони планують страйкувати і які висувають умови. Але ці умови змінюються, і зрозуміти, чого таки хочуть польські перевізники ми поки не можемо", - заявив заступник міністра.

Але він зазначив, що протестувальники не представляють найбільших профільних асоціацій Польщі, тому налагодити з ними контакт досить складно.

"Прямого доступу до організаторів протестів немає. Тож ми не можемо уточнити ні терміни, ні вимоги", - зазначив Деркач.

За його словами, поки що немає чіткої інформації і від Мінінфраструктури Польщі. У деяких випадках інформація від польських колег не відповідає розвитку подій.

"Наприкінці минулого тижня польські колеги з Мінінфраструктури не підтверджували нам, будуть протести чи ні, оскільки вони теж не отримали інформації від протестувальників. Вранці у понеділок нам підтвердили, що все-таки планується перекриття кордону, але повідомили про два пункти пропуску, а не про три. Тож немає чіткого розуміння про плани та вимоги протестувальників", - сказав Деркач.

Сьогодні, 7 листопада, представники Мінінфраструктури Польщі мали провести переговори з протестувальниками і українська сторона до кінця дня чекає на результати цих переговорів.

В Україні вважають, що блокування транспортного сполучення відбувається з політичних причин, оскільки акцію підтримує ультраправа партія "Конфедерація", яка набрала трохи більше ніж 7% голосів на минулих виборах.

"Ми бачимо політичне забарвлення протесту. Зокрема його підтримала партія "Конфедерація". Я думаю, що ця акція - це спроба підвищити значущість цієї політичної сили. А для перевізників - спроба звернути увагу на свої проблеми", - зазначив Деркач.

Більшість критики від протестувальників та їхні вимоги були адресовані чинному уряду та стосувалися, зокрема, преференцій для перевізників інших країн - можливості реєстрації українських та білоруських компаній, які розмивають польський ринок перевезень.

"Але це претензія до польського уряду, а не до України. Тому досить дивно, що було обрано саме такий спосіб протесту, адже є інші заходи, які можна вжити, щоб не блокувати кордон", - зазначив Деркач.

Про заходи у відповідь

Мінінфраструктури Польщі, пояснив заступник міністра, вже проінформувало українську сторону, що від самого початку не підтримувало акцію протесту і повідомило її зачинщикам про те, що заявлені ними умови нездійсненні та нелогічні.

Сьогодні представники польського уряду мають провести переговори з протестувальниками та повідомити про результати українській стороні.

"Сьогодні ми чекаємо на інформацію від польських колег до кінця дня. Якщо ситуація не вирішуватиметься, якщо не буде зворотного зв'язку з польським урядом, то тоді буде зрозуміло, що польський уряд або не приймає жодних рішень, або усувається, або покриває протестувальників, або ще щось. Але поки що підстав так думати немає", - сказав Деркач.

Виходячи з уже проведених переговорів із колегами, можна сподіватися на позитив.

"Ми вчора цілий день переписувалися з Мінінфраструктури Польщі і вони підтвердили, що жорстко заявляють протестувальникам про неможливість виконання їхніх умов щодо неможливості подальшого блокування кордону", - сказав Деркач.

При цьому, зазначив він, Україна не має наміру вживати якихось заходів у відповідь, оскільки в умовах морської блокади можна завдати шкоди самим собі.

"Якщо ми говоримо про дзеркальні заходи, то, заблокувавши інші пункти пропуску, ускладнимо наш експорт та імпорт. Тож зараз передчасно говорити про таку реакцію", - переконаний заступник міністра інфраструктури.

Наразі, за його словами, Україна веде переговори і з Польщею, і з ЄС, і ситуація проясниться вже найближчими днями. "Я думаю, що за 1-2 дні ми зрозуміємо реакцію польського уряду і потім прийматимемо рішення. Ми хочемо остаточно зрозуміти умови протестувальників, які можна буде обговорювати", - зазначив Деркач.

При цьому він зазначив, що йдеться не про компроміс. Для початку, за його словами, має бути ясність, кому спрямовані вимоги - до уряду Польщі чи України.

"Ми не говоримо про компроміс. Умови зараз постійно змінюються, і здебільшого вони популістські. Ми чекаємо на якусь константу, щоб зрозуміти, в чому проблема і чого хочуть протестувальники. Коли це буде - виходитимемо з прямою комунікацією. Якщо польська влада не вживатиме заходів для розблокування кордону, тоді вже виноситимемо питання на обговорення на більш високий рівень", - зазначив він.

Основна умова - повернення дозволів на роботу для українських перевізників, практично нездійсненна, зазначив Деркач.

"Міністерство інфраструктури Польщі вже повідомило перевізникам, що ця умова нездійсненна. Я говорив з представником директорату транспорту Євросоюзу, яка підтвердила, що неможливо виконати цю умову в односторонньому порядку для Польщі, оскільки угода (про транспортний безвіз - ред.) підписана між Україною та ЄС, і вона буде діяти до кінця червня наступного року. І перевізникам Польщі, що протестують, це озвучено їх урядом", - повідомив Деркач.