Забастовка польских перевозчиков. Что происходит на границе и что будет делать Украина

Вторые сутки на трех пунктах украинско-польской границы блокируется проезд грузовых автомобилей. Как сообщил Деркач, по ситуации на вторую половину дня 7 ноября на пунктах "Ягодин-Дорогуйск" и "Рава-Руська - Гребенне" автомобили не впускают и не выпускают, через "Краковец-Корчова" небольшое число автомобилей проезжает через границу из Украины в Польшу. Но это в 3 раза меньше, чем обычно.

По словам Деркача, блокируются практически все грузовые автомобили - удается проезжать лишь тем, кто везет гуманитарный груз или едет за ним. Из-за блокады, возврат украинского транспорта в Украину тоже усложнится - водителям придется использовать другие маршруты.

По данным Мининфраструктуры, через "Ягодин-Дорогуйск" 6 ноября выехало 248 автомобилей, "Рава-Руська - Гребенне" – 191, "Краковец-Корчова" - 208. 7 ноября (до вечера) - 33, 203 и 265 соответственно (в основном гуманитарный груз).

"У нас 20 пунктов пропуска для транспорта, с Польшей есть другие пункты, через которые можно вернуться в Украину. Поэтому водители будут выбирать другие пункты для возврата", - отметил Деркач.

По его словам, можно будет использовать не только пункты пропуска на польско-украинской границе, но ехать через другие страны, в частности, через Словакию.

О сроках и причинах блокады

Как говорит Деркач, четкого представления о сроках блокады пунктов пропуска и требованиях протестующих польских перевозчиков у украинской стороны нет.

"То, что вы слышите, то же слышим и мы. Это информация от польских СМИ. У нас нет четкой информации от перевозчиков. У нас информация от посольства Украины, которое постоянно на связи и получает сигналы о том, сколько они планируют бастовать и какие выдвигают условия. Но эти условия меняются, и понять, чего все-таки хотят польские перевозчики мы пока не можем", - заявил заместитель министра.

Но он отметил, что протестующие не представляют самые большие профильные ассоциации Польши, поэтому наладить с ними контакт довольно сложно.

"Прямого доступа к организаторам протестов нет. Так что мы не может уточнить ни сроки, ни требования", - отметил Деркач.

По его словам, пока нет четкой информации и от Мининфраструктуры Польши. В некоторых случаях информация от польских коллег не соответствует развитию событий.

"В конце прошлой недели польские коллеги из Мининфраструктуры не подтверждали нам, будут протесты или нет, поскольку они тоже не получили информацию от протестующих. Утром в понедельник нам подтвердили, что все-таки планируется перекрытие границы, но сообщили о двух пунктах пропуска, а не о трех. Так что нет четкого понимания о планах и требованиях протестующих", - сказал Деркач.

Сегодня, 7 ноября, представители Мининфраструктуры Польши должны были провести переговоры с протестующими и украинская сторона до конца дня ждет результатов этих переговоров.

В Украине считают, что блокирование транспортного сообщения происходит по политическим причинам, поскольку акцию поддерживает ультраправая партия "Конфедерация", набравшая чуть более 7% голосов на прошедших выборах.

"Мы видим политический окрас протеста. В частности его поддержала партия "Конфедерация". Я думаю, что эта акция - это попыткой повысить значимость этой политической силы. А для перевозчиков - попытка обратить внимание на свои проблемы", - отметил Деркач.

Большинство критики от протестующих и их требования были адресованы действующему правительству и касались, в частности, преференций для перевозчиков других стран - возможности регистрации украинских и белорусских компаний, которые размывают польский рынок перевозок.

"Но это претензия к польскому правительству, а не к Украине. Поэтому довольно странно, что был выбран именно такой способ протеста, ведь есть другие меры, которые можно использовать, чтобы не блокировать границу", - отметил Деркач.

Об ответных мерах

Мининфраструктуры Польши, пояснил замминистра, уже проинформировало украинскую сторону, что изначально не поддерживало акцию протеста и сообщило ее зачинщикам о том, что заявленные ими условия невыполнимы и нелогичны.

Сегодня представители польского правительства должны провести переговоры с протестующими, и сообщить о результатах украинской стороне.

"Сегодня мы ждем информацию от польских коллег до конца дня. Если ситуация не будет решаться, если не будет обратной связи с польским правительством то тогда будет понятно, что польское правительство или не принимает никаких решений, или отстраняется, или покрывает протестующих, или еще что-то. Но пока оснований так думать нет", - сказал Деркач.

Исходя из уже проведенных переговоров с коллегами, можно надеяться на позитив.

"Мы вчера целый день переписывались с Мининфраструктуры Польши и они подтвердили, что жестко заявляют протестующим о невозможности выполнения их условий про невозможность дальнейшего блокирования границы", - сказал Деркач.

При этом, отметил он, Украина не намерена применять какие-то ответные меры, поскольку в условиях морской блокады можно нанести вред самим себе.

"Если мы говорим о зеркальных мерах, то, заблокировав другие пункты пропуска, усложним наш экспорт и импорт. Так что сейчас преждевременно говорить о такой реакции", - убежден заместитель министра инфраструктуры.

Сейчас, по его словам, Украина ведет переговоры и с Польшей, и с ЕС, и ситуация прояснится уже в ближайшие дни. "Я думаю, что за 1-2 дня мы поймем реакцию польского правительства и потом будем принимать решение. Мы хотим окончательно понять условия протестующих, которые можно будет обсуждать", - отметил Деркач.

При этом он отметил, что речь идет не о компромиссе. Для начала, по его словам, должна быть ясность, кому направлены требования - к правительству Польши или к Украине.

"Мы не говорим о компромиссе. Условия сейчас постоянно меняются, и большей частью они популистские. Мы ждем какой-то константы, чтобы понять, в чем проблема и чего хотят протестующие. Когда это будет - будем выходить с прямой коммуникацией. Если польская власть не будет принимать мер для разблокирования границы, тогда уже будем выносить вопрос на обсуждение на более высокий уровень", - отметил он.

Основное условие - возврат разрешений на работу для украинских перевозчиков, практически невыполнимо, отметил Деркач.

"Министерство инфраструктуры Польши уже сообщило перевозчикам, что это условие невыполнимо. Я говорил с представителем директората транспорта Евросоюза, которая подтвердила, что невозможно выполнить это условие в одностороннем порядке для Польши, поскольку соглашение (о транспортном безвизе - ред.) подписано между Украиной и ЕС, и оно будет действовать до конца июня следующего года. И протестующим перевозчикам Польши это озвучено их правительством", - сообщил Деркач.