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Страйк польських фермерів: ускладнено рух на 3 КПП та залізниці

Фото: в ДПСУ попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через низку пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Медика - Шегині"

Перед пунктом пропуску протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу й 1 легковому автомобілю на годину.

"Хребенне - Рава-Руська"

Біля пункту пропуску протестувальники планують пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту й автобусів не обмежуватиметься.

"Дорогуськ - Ягодин"

Протестувальники планують пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін. 

Перешкоди перевантаженню сільськогосподарських товарів

Як пише Державна митна служба, згідно з інформацією від польської сторони, фермери планують від сьогодні, 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув - Володимир-Волинський" перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув.

"Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень", - додає пресслужба. 

Польська блокада

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але фермери заявили, що не підтримують дій ЄС.

Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого.  

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