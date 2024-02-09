Страйк польських фермерів: ускладнено рух на 3 КПП та залізниці

"Медика - Шегині"

Перед пунктом пропуску протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу й 1 легковому автомобілю на годину.

"Хребенне - Рава-Руська"

Біля пункту пропуску протестувальники планують пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту й автобусів не обмежуватиметься.

"Дорогуськ - Ягодин"

Протестувальники планують пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Перешкоди перевантаженню сільськогосподарських товарів

Як пише Державна митна служба, згідно з інформацією від польської сторони, фермери планують від сьогодні, 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув - Володимир-Волинський" перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув.

"Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень", - додає пресслужба.

Польська блокада

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але фермери заявили, що не підтримують дій ЄС.

Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого.