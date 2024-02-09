Забастовка польских фермеров: затруднено движение на трех КПП и железной дороге

"Медыка - Шегини"

Перед пунктом пропуска протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час.

"Хребенне - Рава-Русская"

Возле пункта пропуска протестующие планируют пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в обоих направлениях. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться.

"Дорогуск - Ягодин"

Протестующие планируют пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов будет происходить без изменений.

Препятствия перегрузке сельскохозяйственных товаров

Как пишет Государственная таможенная служба, согласно информации от польской стороны, фермеры планируют с сегодняшнего дня, 9 февраля, в пункте пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский" препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Хрубешув.

"Грузы других категорий будут перемещаться без ограничений", - добавляет пресс-служба.

Польская блокада

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но фермеры заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля.