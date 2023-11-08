Страйк на кордоні. Українцям назвали пункти пропуску, через які краще поки що не їхати

Наразі з перетином кордону через страйк перевізників у Польші є проблеми на трьох напрямках, всі інші працюють у звичайному режимі. Відслідковувати ситуацію на проблемних КПП можна на сайті "єЧерга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Для авомобілістів, особливо водіїв і перевізників, треба розуміти, що ускладненим рух є на трьох напрямках - Краківець, Рава-Руська і Ягодин. Інші напрямки як функціонували, так і функціонують", - розповів він.

Речник ДПСУ зазначив, що єдине, що на виїзд з України на 16 пунктах пропуску діє електронна чарга для вантажівок.

"Тому кожен, хто хоче перетнути кордон на цих напрямках, ці пункти пропуску також прописані і на сторінках державної прикордонної служби, і на сайті "єЧерга", де вони можуть ознайомитися і з умовами, і завантаженістю на кожному з цих пунктів пропуску", - зазначив Демченко.

Преставник Держприкордонслужби також дав пораду - слід додатися в "єЧергу" на ці напрямки і обирати поки що інші маршрути, поки польські перевізники блокують ці три напрямки.

Ситуація буде ускладнюватись

На думку Демченка, навряд чи ситуація на кордоні покращиться найближчим часом.

"Найімовірніше, ситуація буде тільки ускладнюватися, адже, як зазначали самі польські перевізники, вони планують довготривалу акцію", - каже він.

При цьому спікер підкреслив, що учасники акцій не блокують рух автобусів і легкових транспортних засобів, тобто рух для громадян залишається інтенсивним.

Що відбувається на кордоні з Польщею

Польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Для припинення страйку вони вимагають виконання кількох умов. При цьому Україна поки не отримала жодних офіційних вимог від польських перевізників для розблокування кордону.