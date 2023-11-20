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Страйк на кордоні з Україною. Польські перевізники не пропускають гумдопомогу

Фото: польські перевізники, які блокують кордон, не пропускають в Україну гуманітарну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На польській стороні кордону учасники страйку не пропускають через контрольно-пропускні пункти вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою, які прямують до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача.

Чиновник зазначив, що заява про нібито пропуск польськими перевізниками фур з гумдопомогою та з небезпечними вантажами "не відповідає дійсності".

"Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять у чергах", - сказав він.

Також Деркач додав, що інформація щодо такої ситуації передає польським колегам для реагування.

"Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", - розповів заступник міністра.

За його словами, на КПП "Краківець-Корчова" вчора було заблоковано 12000 вантажівок, перед "Дорогуськом" - стільки ж фур, а на "Рава-Руська - Гребенне" - 500 вантажних автомобілів.

Страйк перевізників у Польщі на кордоні

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, у перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Зазначимо, що ці обмеження не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

При цьому страйкуючі польські перевізники висунули низку вимог, зокрема

19 листопада міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про створення штабу допомоги українським водіям, заблокованим на кордоні з Польщею.

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