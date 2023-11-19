Україна створила штаб допомоги водіям, заблокованим на кордоні з Польщею
Україна створила штаб допомоги українським водіям, заблокованим на кордоні з Польщею.
Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Ключова задача штабу - забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.
Кубраков зазначив, що за кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і знаходиться на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.
"Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки", - заявив міністр, зазначивши, що додаткові потреби можна вказати через гугл-форму https://forms.gle/uknNBtSDZ6hKVKdE9.
Також Міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.
"Працюватиме Штаб допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена", - зазначив міністр.
Блокада кордону польськими перевізниками
Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх авто.
16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.
Крім того, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
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