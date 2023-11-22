Страйк на кордоні з Польщею. В Асоціації автоперевізників назвали шляхи розв'язання

Наразі Україна шукає усі можливі шляхи, аби вирішити питання блокування польського кордону. Один із них, наприклад, полягає в офіційному зверненні до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна під час брифінгу .

Як відзначив Балін, сьогодні є розуміння того, що місцева влада дала дозвіл на проведення страйку на польському кордоні. Наразі українська сторона не бачила цих дозволів й адвокати працюють над тим, аби отримати їх копії.

"Тому що якщо є дозвіл на страйк, бо все що вчора було на "Краківці" було більше схожим на страйк. Коли стояли машини, не заважали руху іншим й з плакатами "Закінчуйте страйкувати, давайте працювати". Грубо кажучи. Там наші колеги міжнародні перевізники зробили таку попереджувальну акцію, не перекриваючи дорогу. Так само мало би бути на польському кордоні", - пояснив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.

Страйкери обіцяли пропускати певні види товарів на кордоні. Йдеться про гуманітарку й інші небезпечні вантажі, наприклад, паливо. Втім, відповідні особи фіксують порушення обіцянки, оскільки вищезгадані машини й надалі стоять в загальній черзі. Усі ці факти блокування передаються до влади Польщі й Україна сподівається, що на порушення умов страйку відреагує поліція.

Як є шляхи вирішення проблеми?

Україна та Єврокомісія офіційно й неофіційно звертаються до Польщі щодо блокування кордону, аби уряд Варшави скасував вищезгадані дозволи, які є незаконним. Втім, польський уряд сьогодні в стадії формування й навряд чи візьметься за це питання.

Зокрема Україна також готова звернутись до суду після отримання всіх правових підстав, заяв й рішень про блокування.

Водночас Балін не зміг дати відповідь на те, скільки часу може зайняти вирішення питання щодо блокування кордону.

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Тим часом Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.