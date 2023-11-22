Забастовка на границе с Польшей. В Ассоциации автоперевозчиков назвали пути решения

Украина ищет все возможные пути, чтобы решить вопрос блокирования польской границы. Один из них, например, состоит в официальном обращении в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина во время брифинга .

Как отметил Балин, сегодня есть понимание того, что местные власти дали разрешение на проведение забастовки на польской границе. Сейчас украинская сторона не видела этих разрешений и адвокаты работают над тем, чтобы получить их копии.

"Потому что если есть разрешение на забастовку, потому что все что вчера было на "Краковце" было больше похоже на забастовку. Когда стояли машины, не мешали движению другим и с плакатами "Заканчивайте бастовать, давайте работать". Грубо говоря. Там наши коллеги международные перевозчики сделали такую предупредительную акцию, не перекрывая дорогу. Так же должно было бы быть на польской границе", - пояснил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.

Забастовщики обещали пропускать определенные виды товаров на границе. Речь идет о гуманитарке и других опасных грузах, например, топливе. Впрочем, соответствующие лица фиксируют нарушение обещания, поскольку вышеупомянутые машины и в дальнейшем стоят в общей очереди. Все эти факты блокировки передаются властям Польши и Украина надеется, что на нарушение условий забастовки отреагирует полиция.

Какие есть пути решения проблемы?

Украина и Еврокомиссия официально и неофициально обращаются к Польше по блокированию границы, чтобы правительство Варшавы отменило вышеупомянутые разрешения, которые являются незаконными. Впрочем, польское правительство сегодня в стадии формирования и вряд ли возьмется за этот вопрос.

В частности Украина также готова обратиться в суд после получения всех правовых оснований, заявлений и решений о блокировании.

В то же время Балин не смог дать ответ на то, сколько времени может занять решение вопроса

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Тем временем Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решят вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.