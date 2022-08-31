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В Донецкой области украинские пограничники уничтожили оккупантов и вражеский склад

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Среда 31 августа 2022 12:38
В Донецкой области украинские пограничники уничтожили оккупантов и вражеский склад Фото: в Донецкой области украинские пограничники уничтожили оккупантов и вражеский склад (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области пограничники ударили по оккупантах. Также уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В Донецкой области аэроразведка пограничников обнаружила склад оружия и боеприпасов врага. Оккупанты обосновались в здании неподалеку Славянска", - пишет пресс-служба.

После обнаружения цели наши бойцы ударили по врагу из станкового противотанкового гранатомета.

В результате удара были уничтожены четверо оккупантов и склад.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

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