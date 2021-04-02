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Стратегию экономического развития Донбасса направят на утверждение Кабмина до июля

Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что Стратегию экономического развития Донбасса направят на утверждение Кабинета министров до конца первого полугодия. Концепцию стратегии правительство утвердило в конце 2020 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Он отметил, что в декабре 2020 года правительство утвердило концепцию будущей стратегии.

"Было одобрено политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Перед нами поставлена ​​задача с того момента и в течение шести месяцев подготовить уже стратегию, утвердить ее на правительстве и работать с парламентом уже в части пакетов законодательных актов", - сообщил Резников.

Напомним, в ноябре 2020 года вице-премьер предполагал, что стратегия экономического развития Донбасса появится в Верховной раде весной 2021 года. Ожидалось, что стратегию внесут вместе со всеми сопутствующими актами.

Как писало РБК-Украина, Резников недавно рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса. Планируется создать "пояс успешности".

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДонбассАлексей Резниковстратегия
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