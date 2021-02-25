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Стратегия в сфере оборота наркотиков до 2030 года: Минздрав разработал документ

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав разработал стратегию в сфере оборота наркотиков до 2030 года. А также трехлетний план мер для уменьшения спроса наркотиков.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Также эта стратегия предполагает обеспечение противодействия незаконному обороту психоактивных веществ.

"Минздрав разработал распоряжение Кабмина об одобрении государственной политики в отношении наркотиков до 2030 года", - сообщил он.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду кокаина в Международном аэропорту "Борисполь". Отмечается, что пытались переправить товар из одной из соседних стран.

Также в портах немецкого Гамбурга и бельгийского Антверпена было перехвачено свыше 23 тонн кокаина. Правоохранители назвали это рекордным "уловом".

Недавно в Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах. Из Львова их перевозили под прикрытием детских игрушек.

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