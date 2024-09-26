Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу: у чому її переваги та недоліки

Нещодавно Кабінет міністрів затвердив Стратегія розвитку МСБ до 2027 року, яка містить багато важливих задач для відновлення та розвитку малого та середнього бізнесу. На відміну від низки інших стратегічних документів, які напрацьовувались у таємному режимі, зокрема сумновідомої Нацстратегії доходів 2030, – Стратегія розвитку МСБ була напрацьована в інклюзивному процесі, спільно з провідними аналітичними центрами та бізнес асоціаціями.

У документі багато уваги приділено зеленим технологіям, цифровізації та створенню рівних можливостей, зокрема для жінок, осіб з інвалідністю та ветеранів, відновленню зруйнованих підприємств за принципом "Build back better".

Чому така Стратегія важлива

Мале і середнє підприємництво відіграє важливу роль в економіці України. За даними дослідження UNDP Ukraine, МСБ складають левову частку українського бізнесу – 99,98% усіх підприємств, вони генерують дві третини доданої вартості та забезпечують понад 80% робочих місць в державі.

Стратегія МСБ містить чотири основні цілі:

відновлення та спрощення ведення бізнесу за принципом "менше бюрократії – більше можливостей";

– інноваційний розвиток, цифрова трансформація та зелений перехід;

розвиток людського капіталу та підприємницької культури;

підвищення конкурентоспроможності та збільшення експорту.

За оцінками Мінекономіки, очікується, що реалізація Стратегії призведе до покращення індексу економічної свободи бізнесу – з поточних 61 балів зі 100 до 75+ балів у 2027 році та зниження рівня безробіття з 18,3 % до 11%.

Традиційно Міністерство економіки працює на розвиток бізнесу та зростання економіки, інколи вступаючи у конфлікт з іншими міністерствами. Тож Стратегія розвитку МСБ є ще одним важливим документом, який допоможе виправляти недоліки регуляторної та податкової політики, які заважають відновленню економіки.