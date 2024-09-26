Стратегия развития малого и среднего бизнеса: в чем ее преимущества и недостатки

Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего бизнеса до 2027 года. В чем ее преимущества и недостатки, – читайте в авторской колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана для РБК-Украина.
Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего бизнеса до 2027 года. В чем ее преимущества и недостатки, – читайте в авторской колонке координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана для РБК-Украина.
Недавно Кабинет министров утвердил Стратегию развития МСБ до 2027 года, которая содержит много важных задач для восстановления и развития малого и среднего бизнеса. В отличие от ряда других стратегических документов, нарабатывавшихся в тайном режиме, в частности печально известной Нацстратегии доходов 2030, – Стратегия развития МСБ была наработана в инклюзивном процессе, совместно с ведущими аналитическими центрами и бизнес ассоциациями.
В документе много внимания уделено зеленым технологиям, цифровизации и созданию равных возможностей, в частности, для женщин, лиц с инвалидностью и ветеранов, восстановлению разрушенных предприятий по принципу "Build back better".
Малое и среднее предпринимательство играет немаловажную роль в экономике Украины. По данным исследования UNDP Ukraine, МСБ составляют львиную долю украинского бизнеса – 99,98% всех предприятий, они генерируют две трети добавленной стоимости и обеспечивают более 80% рабочих мест в стране.
Стратегия МСБ содержит четыре основные цели:
По оценкам Минэкономики, ожидается, что реализация Стратегии приведет к улучшению индекса экономической свободы бизнеса – с текущих 61 балла из 100 до 75+ баллов в 2027 году и снижению уровня безработицы с 18,3% до 11%.
Традиционно Министерство экономики работает на развитие бизнеса и рост экономики, иногда вступая в конфликт с другими министерствами. Стратегия развития МСБ является еще одним важным документом, который поможет исправлять недостатки регуляторной и налоговой политики, мешающие восстановлению экономики.
Одной из наиболее интересных новаций Стратегии развития МСБ является проведение независимого ежегодного исследования бизнеса по бюрократической нагрузке на малое и среднее предпринимательство. В этом исследовании планируется измерять количество человеко-часов, которые в среднем требуются от малого и среднего предпринимательства для выполнения всех требований законодательства, стоимость выполнения регуляторных требований на одного работника, нагрузки на малые и средние предприятия в сфере налогового и таможенного администрирования. По итогам каждого исследования Минэкономики совместно с аналитическими центрами будут предоставлять практические рекомендации по снижению нагрузки на МСБ.
Важным является построение инклюзивных институтов, и Стратегия предусматривает особое внимание к реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, а также обеспечению прозрачной кадровой политики БЭБ, ГНС и Гостаможслужбы. Качественная работа ГТС, ГНС, БЭБ является основой для уменьшения административного давления на бизнес, выравнивания искаженной конкуренции, дополнительных поступлений в госбюджет. В настоящее время из-за некачественной работы этих трех органов государство теряет (по расчетам специалистов ІСЕТ и CASE) от 350 до 400 млрд грн ежегодно на крупнейших схемах теневой экономики. Поэтому перезагрузка этих органов при решающем голосе международных экспертов является очень важной.
Одним из ключевых факторов, останавливающих инвесторов начинать проекты в Украине, является отсутствие надежной системы страхования от военных рисков. Стратегия развития МСБ предусматривает создание такой системы страхования военных рисков в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, что критически важно для обеспечения стабильности и предсказуемости для малого и среднего предпринимательства.
Стратегия также предусматривает ряд важных задач по упрощению условий ведения бизнеса и защите бизнеса, которых годами ожидали аналитические центры, в частности:
Эти и многие другие важные задачи Стратегии развития МСБ, в случае их реализации, действительно будут способствовать построению инклюзивных институтов и развитию экономики Украины, в отличие от Нацстратегии доходов, которую детально анализировали аналитические центры, и пришли к выводу, что она направлена исключительно на усложнение администрирования и выжимание дополнительных налогов с МСБ.
Надеемся, что парламент и Кабинет министров выберут путь развития и как можно быстрее реализуют все пункты Стратегии развития МСБ, оставив на бумаге задачи других некачественных стратегических документов.