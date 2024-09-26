Стратегия развития малого и среднего бизнеса: в чем ее преимущества и недостатки

Недавно Кабинет министров утвердил Стратегию развития МСБ до 2027 года, которая содержит много важных задач для восстановления и развития малого и среднего бизнеса. В отличие от ряда других стратегических документов, нарабатывавшихся в тайном режиме, в частности печально известной Нацстратегии доходов 2030, – Стратегия развития МСБ была наработана в инклюзивном процессе, совместно с ведущими аналитическими центрами и бизнес ассоциациями.

В документе много внимания уделено зеленым технологиям, цифровизации и созданию равных возможностей, в частности, для женщин, лиц с инвалидностью и ветеранов, восстановлению разрушенных предприятий по принципу "Build back better".

Почему такая стратегия важна

Малое и среднее предпринимательство играет немаловажную роль в экономике Украины. По данным исследования UNDP Ukraine, МСБ составляют львиную долю украинского бизнеса – 99,98% всех предприятий, они генерируют две трети добавленной стоимости и обеспечивают более 80% рабочих мест в стране.

Стратегия МСБ содержит четыре основные цели:

возобновление и упрощение ведения бизнеса по принципу "меньше бюрократии – больше возможностей";

– инновационное развитие, цифровая трансформация и зеленый переход;

развитие человеческого капитала и предпринимательской культуры;

повышение конкурентоспособности и повышение экспорта.

По оценкам Минэкономики, ожидается, что реализация Стратегии приведет к улучшению индекса экономической свободы бизнеса – с текущих 61 балла из 100 до 75+ баллов в 2027 году и снижению уровня безработицы с 18,3% до 11%.

Традиционно Министерство экономики работает на развитие бизнеса и рост экономики, иногда вступая в конфликт с другими министерствами. Стратегия развития МСБ является еще одним важным документом, который поможет исправлять недостатки регуляторной и налоговой политики, мешающие восстановлению экономики.