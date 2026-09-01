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У стратегічному порту Росії Усть-Луга спалахнула пожежа після атаки дронів

06:49 01.09.2026 Вт
2 хв
Через порт проходять величезні обсяги нафти й мінеральних добрив
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: наслідки атаки на порт Усть-Луга (Генеральний штаб ЗСУ)

У порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії після атаки безпілотників зафіксовано пожежу та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Що відомо про атаку

За словами Дрозденка, на місці надзвичайної події працюють екстрені служби, а відбиття атаки на момент повідомлення ще тривало. Інформація про наслідки та масштаб руйнувань уточнюється.

Російська влада не уточнила, який саме об'єкт у районі порту постраждав.

За даними місцевої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 безпілотників.

Чому цей порт важливий для Росії

Усть-Луга - один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі, розташований на узбережжі Фінської затоки. Через нього проходять величезні обсяги стратегічної сировини - нафти, нафтопродуктів, вугілля та мінеральних добрив.

У портовій зоні працюють великі промислові й перевантажувальні комплекси, зокрема об'єкти компаній "Новатек" та "Еврохім". Через стратегічне значення для економіки та оборонно-промислового комплексу Росії порт уже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.

Порт Усть-Луга вже не вперше опиняється під ударами Сил оборони. Ще 14 серпня ЗСУ уразили об'єкт компанії "Новатек" у цьому ж порту - тоді дрони масовано атакували Москву та Ленінградську область, а губернатор регіону повідомляв про десятки збитих безпілотників.

Пізніше стало відомо, що Сили оборони уразили порт Усть-Луга - тоді в районі об'єкта зафіксували пошкодження та пожежу.

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