У стратегічному порту Росії Усть-Луга спалахнула пожежа після атаки дронів

У порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії після атаки безпілотників зафіксовано пожежу та пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Дрозденка.
Що відомо про атаку
За словами Дрозденка, на місці надзвичайної події працюють екстрені служби, а відбиття атаки на момент повідомлення ще тривало. Інформація про наслідки та масштаб руйнувань уточнюється.
Російська влада не уточнила, який саме об'єкт у районі порту постраждав.
За даними місцевої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 безпілотників.
Чому цей порт важливий для Росії
Усть-Луга - один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі, розташований на узбережжі Фінської затоки. Через нього проходять величезні обсяги стратегічної сировини - нафти, нафтопродуктів, вугілля та мінеральних добрив.
У портовій зоні працюють великі промислові й перевантажувальні комплекси, зокрема об'єкти компаній "Новатек" та "Еврохім". Через стратегічне значення для економіки та оборонно-промислового комплексу Росії порт уже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.
Порт Усть-Луга вже не вперше опиняється під ударами Сил оборони. Ще 14 серпня ЗСУ уразили об'єкт компанії "Новатек" у цьому ж порту - тоді дрони масовано атакували Москву та Ленінградську область, а губернатор регіону повідомляв про десятки збитих безпілотників.
Пізніше стало відомо, що Сили оборони уразили порт Усть-Луга - тоді в районі об'єкта зафіксували пошкодження та пожежу.