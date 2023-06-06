Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування

Каховська ГЕС - це шоста (нижня та остання) ступінь каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. У своїй роботі забезпечує регулювання річкового стоку для вироблення електроенергії, зрошення та водопостачання посушливих районів півдня України та навігацію Дніпром від Херсона до Запоріжжя.

Спорудження Каховського гідровузла у 1950-х роках підняло рівень води у Дніпрі до 16 метрів та призвело до створення Каховського водосховища. Потужність ГЕС становить 334,8 МВт, вона є відокремленим підрозділом "Укргідроенерго" - найбільшої гідрогенеруючої компанії України.

Російські окупанти захопили Каховську ГЕС у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Де знаходиться Каховська ГЕС

Станція знаходиться на півдні України за 5 км від Нової Каховки та за 30 км від обласного центру Херсона.

Фото: Каховська ГЕС знаходиться біля окупованої Нової Каховки (google.com/maps)

Зазначимо, через особливості розташування руйнування Каховської ГЕС спричинить низку значних наслідків для місцевості, а також для військових зусиль України щодо деокупації лівобережної частини Херсонської області.

Як виглядає Каховська ГЕС

Гідроелектростанція є комплексом споруд. До складу Каховського гідровузла входять:

машинний зал

гребля довжиною 447 метрів із 28 водозливними затворами

будівля ГЕС з монтажним майданчиком

земляна гребля між шлюзом та ГЕС

однокамерний судноплавний шлюз

заплавна і надзаплавна земляна гребля

Фото: Каховська ГЕС (wikipedia.org/Дмитро Ліпунов, росЗМІ)

Чим важлива дамба у Новій Каховці

Дамба перетинає Дніпро та стримує величезну кількість води у Каховському водосховищі, обсяг якої оцінюється у понад 18 кубічних кілометрів. Цього достатньо, щоб у разі катастрофи затопити населені пункти нижче за течією, зокрема Херсон.

Дамбу задіяно в роботі Каховської ГЕС, тому її руйнування ще більше погіршить ситуацію в енергетиці. Не виключено, що катастрофа призведе до руйнування системи зрошувальних каналів на півдні України.

Зазначимо, дамба стратегічно важлива не лише для енергетики, а й тому, що з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Через гідротехнічні споруди проходять автомобільний та залізничний мостові переходи.

Через важливість дамби українська сторона від початку вторгнення Росії називала її потенційною ціллю для противника. Після звільнення Херсона восени 2022 року стало відомо, що окупанти заклали вибухівку всередині греблі. Також з'явилися свідчення про її пошкодження. Російська сторона звинувачувала Збройні сили України в нібито ракетних обстрілах об'єкту.

Президент Володимир Зеленський застерігав росіян від підриву.

"Я хочу попередити кожного, хто в Москві приймає ті чи інші рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС, затопити нашу територію і обезводити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни всьому цивілізованому світу", - говорив він у листопаді.

Зазначимо, що вода з Каховського водосховища необхідна для роботи Запорізької атомної електростанції (АЕС), яка знаходиться в окупованому Енергодарі.

Наразі неконтрольоване зниження рівня створює додаткові загрози для ЗАЕС, оскільки вода необхідна для підживлення турбін та систем безпеки. На сьогодні станційний ставок-охолоджувач заповнений, а український персонал моніторить усі показники.

Щодо російської сторони, то тут дамба відіграє важливу роль у забезпеченні водою окупованого Криму.

Що зараз із Каховською ГЕС

Внаслідок підриву в машинному залі зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Як стверджують в "Укргідроенерго", вона не підлягає відновленню.

За попереднім прогнозом, спрацювання (зниження запасів води за інтервал часу) водосховища очікується протягом наступних 4 днів. Зараз рівень води у ньому стрімко знижується.

Фото: зруйнована дамба Каховської ГЕС (скриншот відео)

Чи вплине підрив на український контрнаступ

Військовий експерт Сергій Грабський упевнений, що ні. За його словами, це завдасть проблем російським окупантам, оскільки вода підтопить їхні укріплення на лівому березі.

Це ніяк не вплине на наші наступальні дії. Тому що треба розуміти, виходячи з тієї ситуації, конфігурації лінії фронту, що проводити якісь наступальні дії з форсуванням, наприклад, Дніпра ніхто не збирався. Тому що це складна операція. Противник свідомо вистрілив собі в ногу", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Як реагує українська влада

Наразі є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У ці хвилини відбувається засідання Ради національної безпеки та оборони на чолі із президентом Володимиром Зеленським.

Він також відреагував на підрив станції, заявивши, що росіянам не вдасться перешкодити планам України. У Головному управлінні розвідки називають це очевидним терактом, а Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за статтями "екоцид" та "порушення законів та звичаїв війни".

У Херсонській області організовано евакуацію.