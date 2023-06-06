Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение

Каховская ГЭС - это шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. В своей работе обеспечивает регулирование речного стока для выработки электроэнергии, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию по Днепру от Херсона до Запорожья.

Сооружение Каховского гидроузла в 1950-х годах подняло уровень воды в Днепре до 16 метров и привело к созданию Каховского водохранилища. Мощность ГЭС составляет 334,8 МВт, она является обособленным подразделением "Укргидроэнерго" - крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины.

Российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Где находится Каховская ГЭС

Станция находится на юге Украины в 5 км от Новой Каховки и в 30 км от областного центра Херсона.

Фото: Каховская ГЭС находится возле оккупированной Новой Каховки (google.com/maps)

Отметим, из-за особенностей расположения разрушение Каховской ГЭС повлечет ряд значительных последствий для местности, а также для военных усилий Украины по деоккупации левобережной части Херсонской области.

Как выглядит Каховская ГЭС

Гидроэлектростанция представляет собой комплекс сооружений. В состав Каховского гидроузла входят:

машинный зал

плотина протяженностью 447 метров с 28 водосливными затворами

здание ГЭС с монтажной площадкой

земляная плотина между шлюзом и ГЭС

однокамерный судоходный шлюз

пойменная и надпойменная земляная плотина

Фото: Каховская ГЭС (wikipedia.org/Дмитрий Липунов, росСМИ)

Чем важна дамба в Новой Каховке

Плотина пересекает Днепр и сдерживает огромное количество воды в Каховском водохранилище, объем которой оценивается в более 18 кубических километров. Этого достаточно, чтобы в случае катастрофы затопить населенные пункты ниже по течению, в том числе Херсон.

Дамба задействована в работе Каховской ГЭС, поэтому ее разрушение еще больше ухудшит ситуацию в энергетике. Не исключено, что катастрофа приведет к разрушению системы оросительных каналов на юге Украины.

Отметим, дамба стратегически важна не только для энергетики, но и потому, что соединяет правый и левый берега Днепра. Через гидротехнические сооружения проходят автомобильный и железнодорожный мостовые переходы.

Из-за важности дамбы украинская сторона с начала вторжения России называла ее потенциальной целью для противника. После освобождения Херсона осенью 2022 года стало известно, что оккупанты заложили взрывчатку внутри дамбы. Также появились свидетельства ее повреждения. Российская сторона обвиняла Вооруженные силы Украины в якобы ракетных обстрелах объекта.

Президент Владимир Зеленский предостерегал россиян от подрыва.

"Я хочу предупредить каждого, кто в Москве принимает те или иные решения. Любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую АЭС будет означать объявление вами войны всему цивилизованному миру", - говорил он в ноябре.

Отметим, вода из Каховского водохранилища необходима для работы Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая находится в оккупированном Энергодаре.

Сейчас неконтролируемое снижение уровня создает дополнительные угрозы для ЗАЭС, поскольку вода необходима для подпитки турбин и систем безопасности. На сегодня станционный пруд-охладитель заполнен, а украинский персонал мониторит все показатели.

Что касается российской стороны, то здесь дамба играет важную роль в обеспечении водой оккупированного Крыма.

Что сейчас с Каховской ГЭС

В результате подрыва в машинном зале изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Как утверждают в "Укргидроэнерго", она не подлежит восстановлению.

По предварительному прогнозу, сработка (снижение запасов воды за интервал времени) водохранилища ожидается в течение следующих 4 дней. Сейчас уровень воды в нем стремительно снижается.

Фото: разрушенная дамба Каховской ГЭС (скриншот видео)

Повлияет ли подрыв на украинское контрнаступление

Военный эксперт Сергей Грабский уверен, что нет. По его словам, это доставит проблемы российским оккупантам, поскольку вода подтопит их укрепления на левом берегу.

"Это никак не повлияет на наши наступательные действия. Потому что надо понимать, исходя из той ситуации, конфигурации линии фронта, что проводить какие-то наступательные действия с форсированием, например, Днепра никто не собирался. Потому что это сложная операция. Противник сознательно выстрелил себе в ногу", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Как реагируют украинские власти

На данный момент есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В эти минуты проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Он также отреагировал на подрыв станции, заявив, что россиянам не удастся помешать планам Украины. В Главном управлении разведки называют это очевидным терактом, а Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по статьям "экоцид" и "нарушение законов и обычаев войны".

В Херсонской области организована эвакуация.