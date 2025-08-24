Стратегічний острів НАТО у Балтійському морі залишився без електрики: що трапилось

Шведській острів Готланд у Балтійському морі залишився без електрики на кілька годин ввечері 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання острова Нelagotland.
Відключення електроенергії одночасно на всьому острову сталося близько 21:30 у суботу ввечер.
За даними електроенергетичної компанії Geab, причиною відключення стала несправність електропровода, що веде до материка.
Вебсайт Geab також зазнав збою у роботі через перевантаження, оскільки багато людей одночасно шукали інформацію.
Через відключення електроенергії на Готланді виникли проблеми з водопостачанням. На острові спостерігається нестача води з середини липня, а відключення електроенергії ще більше погіршило ситуацію.
Близько 23:30 компанія оголосила, що електропостачання для всіх споживачів на острові відновлено.
Поки що невідомо, що саме стало причиною відключення електроенергії, але в електроенергетичній компанії запевнили, що підозр щодо саботажу немає.
Острів Готланд є стратегічно важливим форпостом у Балтійському морі. Острів розташований поблизу важливих морських шляхів, що зв'язують країни Балтії з рештою світу, а також він може служити плацдармом для контролю над судноплавством у регіоні. На Готланді розташована велика шведська військова база Visby garnison, а також аеродром Visby Airport.
У січні 2022 року біля його узбережжя зібралось кілька російських десантних кораблів. Шведський уряд терміново перекинути війська на Готланд.
Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2024 року Швеція посилила оборону острова через загрозу з боку Росії. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дивиться на Готланд обома очима", адже його мета - отримати контроль над Балтійським морем.