RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Стратегический остров НАТО в Балтийском море остался без электричества: что случилось

Иллюстративное фото: остров НАТО в Балтийском море остался без электричества (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Шведской остров Готланд в Балтийском море остался без электричества на несколько часов вечером 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание острова НеІаготІапԁ.

Отключение электроэнергии одновременно на всем острове произошло около 21:30 в субботу вечером.

По данным электроэнергетической компании Geab, причиной отключения стала неисправность электропровода, ведущего к материку.

 

Сайт Geab также потерпел сбой в работе из-за перегрузки, поскольку многие люди одновременно искали информацию.

Из-за отключения электроэнергии на Готланде возникли проблемы с водоснабжением. На острове наблюдается нехватка воды с середины июля, а отключение электроэнергии еще больше усугубило ситуацию.

Около 23:30 компания объявила, что электроснабжение для всех потребителей на острове восстановлено.

Пока неизвестно, что именно стало причиной отключения электроэнергии, но в электроэнергетической компании заверили, что подозрений относительно саботажа нет.

 

Остров Готланд

Остров Готланд является стратегически важным форпостом в Балтийском море. Остров расположен вблизи важных морских путей, связывающих страны Балтии с остальным миром, а также он может служить плацдармом для контроля над судоходством в регионе. На Готланде расположена крупная шведская военная база Visby garnison, а также аэродром Visby Airport.

В январе 2022 года у его побережья собралось несколько российских десантных кораблей. Шведское правительство срочно перебросить войска на Готланд.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2024 года Швеция усилила оборону острова из-за угрозы со стороны России. Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявил, что российский диктатор Владимир Путин "смотрит на Готланд обоими глазами", ведь его цель - получить контроль над Балтийским морем.

Читайте РБК-Украина в Google News
БалтикаЭлектроэнергия