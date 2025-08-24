ua en ru
Стратегічний острів НАТО у Балтійському морі залишився без електрики: що трапилось

Неділя 24 серпня 2025 06:43
Стратегічний острів НАТО у Балтійському морі залишився без електрики: що трапилось
Автор: РБК-Україна

Шведській острів Готланд у Балтійському морі залишився без електрики на кілька годин ввечері 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання острова Нelagotland.

Відключення електроенергії одночасно на всьому острову сталося близько 21:30 у суботу ввечер.

За даними електроенергетичної компанії Geab, причиною відключення стала несправність електропровода, що веде до материка.

Вебсайт Geab також зазнав збою у роботі через перевантаження, оскільки багато людей одночасно шукали інформацію.

Через відключення електроенергії на Готланді виникли проблеми з водопостачанням. На острові спостерігається нестача води з середини липня, а відключення електроенергії ще більше погіршило ситуацію.

Близько 23:30 компанія оголосила, що електропостачання для всіх споживачів на острові відновлено.

Поки що невідомо, що саме стало причиною відключення електроенергії, але в електроенергетичній компанії запевнили, що підозр щодо саботажу немає.

Острів Готланд

Острів Готланд є стратегічно важливим форпостом у Балтійському морі. Острів розташований поблизу важливих морських шляхів, що зв'язують країни Балтії з рештою світу, а також він може служити плацдармом для контролю над судноплавством у регіоні. На Готланді розташована велика шведська військова база Visby garnison, а також аеродром Visby Airport.

У січні 2022 року біля його узбережжя зібралось кілька російських десантних кораблів. Шведський уряд терміново перекинути війська на Готланд.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2024 року Швеція посилила оборону острова через загрозу з боку Росії. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявив, що російський диктатор Володимир Путін "дивиться на Готланд обома очима", адже його мета - отримати контроль над Балтійським морем.

