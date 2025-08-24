Стратегічний острів НАТО у Балтійському морі залишився без електрики: що трапилось

Шведській острів Готланд у Балтійському морі залишився без електрики на кілька годин ввечері 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання острова Нelagotland.

Відключення електроенергії одночасно на всьому острову сталося близько 21:30 у суботу ввечер.

За даними електроенергетичної компанії Geab, причиною відключення стала несправність електропровода, що веде до материка.

Вебсайт Geab також зазнав збою у роботі через перевантаження, оскільки багато людей одночасно шукали інформацію.

Через відключення електроенергії на Готланді виникли проблеми з водопостачанням. На острові спостерігається нестача води з середини липня, а відключення електроенергії ще більше погіршило ситуацію.

Близько 23:30 компанія оголосила, що електропостачання для всіх споживачів на острові відновлено.