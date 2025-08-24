Стратегический остров НАТО в Балтийском море остался без электричества: что случилось
Шведской остров Готланд в Балтийском море остался без электричества на несколько часов вечером 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание острова НеІаготІапԁ.
Отключение электроэнергии одновременно на всем острове произошло около 21:30 в субботу вечером.
По данным электроэнергетической компании Geab, причиной отключения стала неисправность электропровода, ведущего к материку.
Сайт Geab также потерпел сбой в работе из-за перегрузки, поскольку многие люди одновременно искали информацию.
Из-за отключения электроэнергии на Готланде возникли проблемы с водоснабжением. На острове наблюдается нехватка воды с середины июля, а отключение электроэнергии еще больше усугубило ситуацию.
Около 23:30 компания объявила, что электроснабжение для всех потребителей на острове восстановлено.
Пока неизвестно, что именно стало причиной отключения электроэнергии, но в электроэнергетической компании заверили, что подозрений относительно саботажа нет.
Остров Готланд
Остров Готланд является стратегически важным форпостом в Балтийском море. Остров расположен вблизи важных морских путей, связывающих страны Балтии с остальным миром, а также он может служить плацдармом для контроля над судоходством в регионе. На Готланде расположена крупная шведская военная база Visby garnison, а также аэродром Visby Airport.
В январе 2022 года у его побережья собралось несколько российских десантных кораблей. Шведское правительство срочно перебросить войска на Готланд.
Как сообщало РБК-Украина, в мае 2024 года Швеция усилила оборону острова из-за угрозы со стороны России. Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявил, что российский диктатор Владимир Путин "смотрит на Готланд обоими глазами", ведь его цель - получить контроль над Балтийским морем.