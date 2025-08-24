Стратегический остров НАТО в Балтийском море остался без электричества: что случилось

Шведской остров Готланд в Балтийском море остался без электричества на несколько часов вечером 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание острова НеІаготІапԁ .

Отключение электроэнергии одновременно на всем острове произошло около 21:30 в субботу вечером.

По данным электроэнергетической компании Geab, причиной отключения стала неисправность электропровода, ведущего к материку.

Сайт Geab также потерпел сбой в работе из-за перегрузки, поскольку многие люди одновременно искали информацию.

Из-за отключения электроэнергии на Готланде возникли проблемы с водоснабжением. На острове наблюдается нехватка воды с середины июля, а отключение электроэнергии еще больше усугубило ситуацию.

Около 23:30 компания объявила, что электроснабжение для всех потребителей на острове восстановлено.