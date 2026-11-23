За його словами, брухт залишається стратегічною сировиною для виробництва сталі, а українська металургія нині перебуває у значно гірших умовах, ніж її іноземні конкуренти.



"Українська металургія майже повністю зруйнована, процес відновлення займатиме тривалий час. Водночас закордонні конкуренти працюють у мирних умовах і не витрачають ресурси на відновлення зруйнованих виробничих потужностей", - зазначив Магомедов.



Він наголосив, що за запропонованої моделі українські підприємства ризикують конкурувати за власну сировину з іноземними покупцями.



"Якщо трейдерам буде вигідніше відправляти брухт за кордон, ніж продавати його українським виробникам, саме так і відбуватиметься. Фактично ми створюємо додаткові переваги для закордонних виробників і погіршуємо умови роботи власної промисловості", - сказав депутат.

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Окремо Магомедов звернув увагу на бюджетний ефект: за стартової ціни 27 євро за тонну надходження від реалізації квоти у 200 тис. тонн можуть становити близько 5,4 млн євро. Якщо ж стартову ціну встановити на рівні 90 євро за тонну, бюджет міг би отримати до 18 млн євро. Різниця становить близько 12,6 млн євро.



"Не бачу економічної логіки в тому, щоб продавати право на експорт стратегічної сировини за такою низькою ціною, позбавляючи державу значних потенційних надходжень", - наголосив Магомедов.



За його словами, у воєнних умовах Україна має шукати баланс між експортом та потребами внутрішнього виробництва, а також максимально використовувати бюджетний потенціал від продажу експортних квот.