По его словам, металлолом остается стратегическим сырьем для производства стали, а украинская металлургия сейчас находится в намного худших условиях, чем ее иностранные конкуренты.

"Украинская металлургия почти полностью разрушена, процесс восстановления будет занимать длительное время. В то же время, зарубежные конкуренты работают в мирных условиях и не тратят ресурсы на восстановление разрушенных производственных мощностей", - отметил Магомедов.

Он отметил, что по предложенной модели украинские предприятия рискуют конкурировать за собственное сырье с иностранными покупателями.

"Если трейдерам будет выгоднее отправлять лом за границу, чем продавать его украинским производителям, именно так и будет происходить. Фактически мы создаем дополнительные преимущества для зарубежных производителей и ухудшаем условия работы собственной промышленности", - сказал депутат.

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Отдельно Магомедов обратил внимание на бюджетный эффект: при стартовой цене 27 евро за тонну поступления от реализации квоты в 200 тыс. тонн могут составить около 5,4 млн. евро. Если же стартовую цену установить на уровне 90 евро за тонну, бюджет мог бы получить до 18 млн. евро. Разница составляет около 12,6 млн евро.

"Не вижу экономической логики в том, чтобы продавать право на экспорт стратегического сырья по столь низкой цене, лишая государство значительных потенциальных поступлений", - подчеркнул Магомедов.

По его словам, в военных условиях Украина должна искать баланс между экспортом и потребностями внутреннего производства, а также максимально использовать бюджетный потенциал от продаж экспортных квот.