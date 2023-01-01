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"Стратегічна поразка РФ": посол розповіла, що для США означає перемога України

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Київ, Неділя 01 січня 2023 12:19
"Стратегічна поразка РФ": посол розповіла, що для США означає перемога України Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Загарбницька російська проти України має закінчитися стратегічною поразкою РФ. І США допомагатимуть в цьому українцям до їх перемоги.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Україна може розраховувати на продовження підтримки Сполучених Штатів. У новому році, як і в 2022 році, США продовжуватимуть тісно співпрацювати з понад 40 союзниками та партнерами у підтримці народу України, який захищає свою свободу та незалежність із надзвичайною мужністю та невпинною рішучістю", - каже Брінк.

Вона підкреслила, що колективна рішучість підтримувати Україну залишатиметься непохитною зараз, упродовж усієї зими, і, як казав президент США Джо Байден, "до тих пір, поки Україна не досягне перемоги".

"Для всіх нас важливо, щоб Україна перемогла російські загарбницькі сили. Війна Росії проти України має закінчитися стратегічною поразкою Росії, не в останню чергу тому, що перемога України є перемогою цінностей демократії, суверенітету та свободи, які ми поділяємо. Інакше світ був би більш небезпечним і вразливим до агресії з боку Росії та інших. Прийняття нахабних спроб Росії змінити кордони силою кидає виклик безпеці всіх держав і основам Статуту ООН", - підсумувала Брінк.

Нагадаємо, після вчорашньої масованої ракетної атаки росіян на Україну посол Брінк заявляла, що такі обстріли лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки.

Раніше ми писали, що США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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