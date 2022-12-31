ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США, - посол

Новость на русском →
Україна, Субота 31 грудня 2022 19:11
Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США, - посол Фото: посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські ракетні обстріли України, зокрема такі, як сьогоднішній, лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк наголосила, що сьогоднішня російська атака стала третьою за цей святковий тиждень, коли військові РФ здійснили удари по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах України.

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - додала посол.

Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, російська армія вчергове здійснила ракетний масовий удар по Україні. Актуальну інформацію про стан в регіонах після атаки можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула додому 140 захисників
Україна повернула додому 140 захисників
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок