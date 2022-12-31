Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США, - посол

Російські ракетні обстріли України, зокрема такі, як сьогоднішній, лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк наголосила, що сьогоднішня російська атака стала третьою за цей святковий тиждень, коли військові РФ здійснили удари по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах України.

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - додала посол.