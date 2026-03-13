Стратегічна необхідність. Нейтральна Швейцарія просуває поглиблення зв'язків з ЄС

Щоб підкреслити важливість угоди, одразу троє з семи членів федерального уряду виступили разом із публічними заявами про необхідність її ратифікації.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс наголосив, що документ має ключове значення для майбутнього країни.

Угоду між Швейцарією та Європейським Союзом президент країни Гі Пармелін і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали на початку цього місяця. Домовленості сторони досягли ще у 2024 році.

Втім документ має бути затверджений на референдумі у Швейцарії. Очікується, що голосування може відбутися не раніше наступного року.

Міністр юстиції Беат Янс пояснив необхідність угоди погіршенням геополітичної ситуації.

"У непевному світі, де "право сильнішого" здається єдиним правилом, що діє, стабільні відносини з нашими найважливішими партнерами стають ще важливішими", - наголосив він.

У виданні зауважили, що одним із найбільш дискусійних положень документа є те, що країні доведеться частково імплементувати законодавство Європейського Союзу.