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Стратегическая проблема для НАТО: Столтенберг прокомментировал возможности России в Арктике

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможности РФ в Арктике являются стратегической проблемой. Он считает, что альянсу нужно сильное союзническое присутствие в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Значение Арктики растет для НАТО и Канады, потому что мы наблюдаем значительное наращивание российской военной силы с новыми базами, новой системой вооружений", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, геополитическая ситуация изменилась за последние месяцы, поэтому у многих России вызывает беспокойство. Также Столтенберг подчеркнул важную работу Канады через NORAD, имея в виду американо-канадскую североамериканскую военную организацию.

Напомним, что генсек НАТО подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.

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НАТОЙенс Столтенберг