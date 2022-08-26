Стратегическая проблема для НАТО: Столтенберг прокомментировал возможности России в Арктике

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможности РФ в Арктике являются стратегической проблемой. Он считает, что альянсу нужно сильное союзническое присутствие в этом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Значение Арктики растет для НАТО и Канады, потому что мы наблюдаем значительное наращивание российской военной силы с новыми базами, новой системой вооружений", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, геополитическая ситуация изменилась за последние месяцы, поэтому у многих России вызывает беспокойство. Также Столтенберг подчеркнул важную работу Канады через NORAD, имея в виду американо-канадскую североамериканскую военную организацию.