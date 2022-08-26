Стратегічна проблема для НАТО: Столтенберг прокоментував можливості Росії в Арктиці

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливості РФ в Арктиці є стратегічною проблемою. Він вважає, що альянсу потрібна сильна союзницька присутність в цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Значення Арктики зростає для НАТО і Канади, тому що ми спостерігаємо значне нарощування російської військової сили з новими базами, новою системою озброєнь", - сказав Столтенберг.

За словами генсека, геополітична ситуація змінилася за останні місяці, тому у багатьох Росії викликає занепокоєння. Також Столтенберг підкреслив важливу роботу Канади через NORAD, маючи на увазі американо-канадську північноамериканську оборонну організацію.