RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стратегічна проблема для НАТО: Столтенберг прокоментував можливості Росії в Арктиці

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливості РФ в Арктиці є стратегічною проблемою. Він вважає, що альянсу потрібна сильна союзницька присутність в цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Значення Арктики зростає для НАТО і Канади, тому що ми спостерігаємо значне нарощування російської військової сили з новими базами, новою системою озброєнь", - сказав Столтенберг.

За словами генсека, геополітична ситуація змінилася за останні місяці, тому у багатьох Росії викликає занепокоєння. Також Столтенберг підкреслив важливу роботу Канади через NORAD, маючи на увазі американо-канадську північноамериканську оборонну організацію.

Нагадаємо, що генсек НАТО підкреслив про важливість подальшої підтримки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс Столтенберг