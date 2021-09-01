Стратегическая дружба, деньги и реформы: у Байдена назвали ожидания от визита Зеленского

Белый дом рассчитывает на то, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США позволит активизировать стратегическое партнерство. Вашингтон готовится выделить помощь и заявить о поддержке украинских реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой брифинг официальных представителей Белого дома.
Сообщается, что одним из ключевых результатов визита Зеленского и встречи с президентом США Джо Байденом будет закрепление повышенного статуса стратегического партнерства. В частности, стороны объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года.
Ожидается, что этой осенью пройдет встреча госсекретаря США Энтони Блинкеном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой будет утверждена новая хартия между странами. В ней будут изложены параметры того, как Киев и Вашингтон будут сотрудничать в 21 веке.
Байден должен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов. А Пентагон подпишет рамочную стратегию обороны, которая усилит сотрудничество по ряду вопросов - безопасность на Черном море, обмен разведданными и поддержка Киева перед лицом агрессии Москвы.
"Это будет основано на структуре стратегической обороны, которая была написана в 2016 году, и мы будем ее пересматривать и оживлять, а также решать новые проблемы", - говорится в заявлении Белого дома.
Байден и Зеленский обсудят реформы в сфере государственного управления. Вашингтон убежден, что Украина может и должна провести дополнительные реформы для укрепления демократии.
Отмечается, что украинский президент представил план трансформационных реформ Украины, который будет обсуждаться с Байденом. В более полном виде план осенью рассмотрит Комиссия по стратегическому партнерству.
Одним из итогов визита Зеленского станет выделение более 463 млн долларов помощи на развитие Украины.
Байден и Зеленский объявят о новых инициативах по укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске Стратегического диалога по энергетике и климату. Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность Украины, а также устранение последствий начала эксплуатации "Северного потока-2".
Американская сторона рассчитывает углубить экономическое партнерство с Украиной. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании по коммерческому сотрудничеству, а Экспортно-импортный банк США и Министерство экономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальной суммой поддержки в размере 3 млрд долларов.
Вашингтон намерен продолжить оказание помощи Украине, включая поддержку хранения холодовой цепи и выделение дополнительных 12,8 млн долларов.
США продолжат поддержку украинцев, которые страдают от войны на Донбассе. В этом году американское правительство предоставит дополнительно 45 млн долларов, чтобы решить некоторые связанные с этим проблемы.