Стратегічна дружба, гроші та реформи: у Байдена назвали очікування від візиту Зеленського

Стратегічне партнерство

Повідомляється, що одним з ключових результатів візиту Зеленського та зустрічі з президентом США Джо Байденом буде закріплення підвищеного статусу стратегічного партнерства. Зокрема, сторони оголосять про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства, яка не збиралася три роки.

Очікується, що цієї осені пройде зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкеном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, на якій буде затверджена нова хартія між країнами. У ній будуть викладені параметри того, як Київ і Вашингтон будуть співпрацювати в 21 столітті.

Військова допомога

Байден має оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 60 млн доларів. А Пентагон підпише рамкову стратегію оборони, яка посилить співпрацю з низки питань - безпека на Чорному морі, обмін розвідданими і підтримка Києва перед обличчям агресії Москви.

"Це буде засновано на структурі стратегічної оборони, яка була написана в 2016 році, і ми будемо її переглядати і оживляти, а також вирішувати нові проблеми", - йдеться в заяві Білого дому.

Підтримка реформ

Байден і Зеленський обговорять реформи у сфері державного управління. Вашингтон переконаний, що Україна може і має провести додаткові реформи для зміцнення демократії.

Відзначається, що український президент представив план трансформаційних реформ України, який буде обговорюватися з Байденом. У більш повному вигляді план восени розгляне Комісія зі стратегічного партнерства.

Гроші на розвиток

Одним з підсумків візиту Зеленського стане виділення понад 463 млн доларів допомоги на розвиток України.

"Північний потік-2"

Байден і Зеленський оголосять про нові ініціативи щодо зміцнення енергетичної безпеки України, в тому числі про запуск стратегічного діалогу з енергетики та клімату. Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку України, а також усунення наслідків початку експлуатації "Північного потоку-2".

Економічне співробітництво

Американська сторона розраховує поглибити економічне партнерство з Україною. Сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння з комерційного співробітництва, а Експортно-імпортний банк США і Міністерство економіки України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з сумою підтримки в розмірі 3 млрд доларів.

Допомога на боротьбу з COVID

Вашингтон має намір продовжити надання допомоги Україні, включаючи підтримку зберігання холодового ланцюга і виділення додаткових 12,8 млн доларів.

Гуманітарна сфера

США продовжать підтримку українців, які страждають від війни на Донбасі. Цього року американський уряд надасть додатково 45 млн доларів, щоб вирішити деякі пов'язані з цим проблеми.