Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Зазначається, що Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Згідно з дописами Telegram-каналів, які опублікували інформацію про страту українського захисника, воєнний злочин було скоєно у місті Новогродівка. На оприлюднених фотографіях на одній з рук загиблого військового була липка стрічка. Зокрема на ньому було відсутнє військове екіпірування.

"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета - знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок", - заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі проводяться слідчі та розшукові дії, а також досліджуються обставини злочину для встановлення причетних та винних осіб.

Воєнні злочини Росії

У червні 2024-го, Костін розповів, що на той момент, від початку повномасштабної війни, загалом було задокументовано майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів. Зокрема серед цих злочинів - 301 випадок сексуального насильства.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відзначив, що всі, хто перебуває у ворожому полоні - зазнають системи тортур.