Болгарія хоче розслідувати воєнні злочини Росії на війні проти України

Болгарська влада готує поправки до кримінального кодексу країни, які дадуть змогу притягнути до відповідальності РФ за агресивну війну проти України.

Про це заявив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Наша мета - щоб Болгарія мала можливість порушувати кримінальні справи, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людства в Україні", - сказав він.

За його словами, це буде актом підтримки міжнародних зусиль із розслідування російської агресії в Україні.

Видання вказує, що Болгарія входить до меншості членів ЄС, які не порушили кримінальні справи за воєнні злочини в Україні або за ухилення від санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Вкрай важливо, щоб Болгарія могла порушувати справи про воєнні злочини в Україні, використовуючи універсальну юрисдикцію, з огляду на велику кількість українських біженців у країні. Вони можуть дати свідчення", - сказав Славов.

Що ще сказав глава Мін'юсту

У Болгарії перебуває майже 100 000 українських біженців, багато з них із районів, де тривають бойові дії, таких як Херсон.

Щойно дані будуть зібрані з усіх європейських країн, ці докази можуть виявитися неоціненними при створенні майбутнього трибуналу з воєнних злочинів в Україні.

"Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародного трибуналу, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти", - прокоментував Славов.

Euractv пише, що багато європейських країн уже розпочали розслідування, у деяких з яких допитують сотні тисяч людей, при цьому найбільшу активність проявляють країни Балтії.

Болгарія та українська "формула миру"

Славов заявив, що майбутнє включення злочину "агресія" до кримінального кодексу Болгарії "дасть змогу притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази щодо відповідних військових дій в Україні".

"Тому що докази воєнних злочинів на місцях часто сягають середнього рівня. А злочин "агресія" - для вищої управлінської ланки. На європейському рівні існує Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України", - заявив міністр юстиції.

Він додав, що ідея Болгарії полягає в тому, щоб країна активно сприяла європейським зусиллям.

У листопаді минулого року Болгарія підписала сьомий пункт "формули миру" президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості та переслідування злочинів, скоєних в Україні.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.