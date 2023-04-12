Страта українського захисника. В Естонії закликали не допускати росіян до Олімпіади

Естонія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор після публікації відео зі жорстокою стратою українського військового окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністрі закордонних справ Естонії Урмасу Рейнсалу у Twitter .

Він прокоментував відео, на якому російські солдати безжальне вбили українського полоненого. Глава МЗС нагадав, що, поки в Україні росіяни вчиняють звірства, МОК вирішує, чи допускати РФ до спортивних змагань.

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?" - зазначив Рейнсалу.

Варто зазначити, що глава МЗС Естонії одним з перших іноземних політиків відреагував на чергове звірство російської армії.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовили військовополоненого.

Журналісти CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового російськими бойовиками.

СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського захисника. На відео також відреагував президент України Володимир Зеленський.

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