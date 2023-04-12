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Казнь украинского защитника. В Эстонии призвали не допускать россиян к Олимпиаде

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Таллин, Среда 12 апреля 2023 11:43
Казнь украинского защитника. В Эстонии призвали не допускать россиян к Олимпиаде Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония призвала Международный олимпийский комитет не допустить россиян к Олимпийским играм после публикации видео с жестокой казнью украинского военного оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсала в Twitter.

Он прокомментировал видео, на котором российские солдаты безжалостно убили украинского пленного. Глава МИД напомнил, что, пока в Украине россияне совершают зверства, МОК решает, допускать ли РФ к спортивным соревнованиям.

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?" - отметил Рейнсалу.

Следует отметить, что глава МИД Эстонии одним из первых иностранных политиков отреагировал на очередное зверство российской армии.

Напомним, в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного, где оккупанты обезглавили военнопленного.

Журналисты CNN нашли еще одно видео обезглавления украинского военного российскими боевиками.

СБУ начала расследование жестокого убийства украинского защитника. На видео также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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