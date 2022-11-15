Страта найманця "Вагнера" викликала відгук у потенційних виборців Пригожина, - ISW

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин набирає популярності у політичному житті Росії. Нещодавня страта найманця викликала відгук у потенційних виборців бізнесмена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що російська націоналістична спільнота переважною більшістю вітала публічне покарання ймовірного дезертира.
Вони вважають, що командування "Вагнера" вживає відповідних військових заходів для дисципліни своїх військ.
Дехто навіть порівняв цю страту з "героїчною" стратою Йосипом Сталіним марксистського революціонера Льва Троцького, що ще раз підтвердило привабливість Пригожина серед прихильників сталінської репресивної спадщини, зазначають експерти.
"Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і відчувають огиду до корупції Кремля, яку президент Росії Володимир Путін використав як політичну силу протягом усього свого правління", - пишуть аналітики.
В ISW наголошують, що Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії.
"Нестримні витівки Пригожина у політичній сфері безпрецедентні для путінського режиму", - резюмують експерти.
Нагадаємо, у неділю ми повідомляли, що у мережі з'явилося відео вбивства, ймовірно, колишнього найманця з ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Раніше бойовик здався в полон і стверджував, що нібито перейшов на бік України.
У РНБО назвали страту спланованою операцією. Таким чином, РФ намагається відбити у військових бажання здаватися в полон.
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