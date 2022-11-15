Казнь наемника "Вагнера" вызвала отклик у потенциальных избирателей Пригожина, - ISW

Аналитики пишут, что российское националистическое сообщество подавляющим большинством приветствовало публичное наказание предполагаемого дезертира.

Они считают, что командование "Вагнера" принимает соответствующие военные меры для дисциплины своих войск.

Некоторые даже сравнили эту казнь с "героической" казнью Иосифом Сталиным марксистского революционера Льва Троцкого, что еще раз подтвердило привлекательность Пригожина среди сторонников сталинского репрессивного наследия, отмечают эксперты.

"Пригожин предпринимает действия, которые найдут отклик у избирателей, интересующихся идеологией национального превосходства России, жестокой советской силой и испытывающих отвращение к коррупции Кремля, которую президент России Владимир Путин использовал в качестве политической силы на протяжении всего своего правления", - пишут аналитики.

В ISW подчеркивают, что Пригожин неуклонно использует свое участие в российском вторжении в Украину для укрепления своего влияния в России.

"Безудержные выходки Пригожина в политической сфере беспрецедентны для путинского режима", - резюмируют эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Министерство обороны России (МО) 13 и 14 ноября усилило заявления о захвате Россией территории в Донецкой области, вероятно, подчеркнув, что российские силы активизируют операции в Донецкой области после их вывода с правого берега Херсонской области.

Российские военные блогеры ухватились за визит президента Украины Владимира Зеленского 14 ноября в Херсон, чтобы более предметно критиковать российскую военную мощь, чем в предыдущие дни, когда российские войска покидали правобережье Херсонской области.

Евгений Пригожин продолжает зарекомендовать себя как очень независимый сталинский военачальник в России, становясь еще более заметной фигурой в националистическом провоенном сообществе.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная и столкнулись с российскими войсками под Белогоровкой.

Российские войска безуспешно пытались восстановить позиции на северо-востоке Харьковской области.

Российские войска активизировали наступательные операции в Донецкой области и заявили, что захватили территорию вокруг Бахмута и к юго-западу от Донецка.

Российские источники утверждали, что украинские войска предприняли неудачный рейд на Кинбурнскую косу.

Президент России Владимир Путин подписал дополнительные указы, уточняющие протоколы мобилизации и расширяющие положения о призыве на военную службу.

Российские оккупационные власти продолжали проводить насильственное переселение жителей на оккупированные территории.

Напомним, в воскресенье мы сообщали, что у сети появилось видео убийства, вероятно, бывшего наемника из ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Ранее боевик сдался в плен и утверждал, что якобы перешел на сторону Украины.

В СНБО назвали казнь спланированной операцией. Таким образом РФ пытается отбить у военных желание сдаваться в плен.

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