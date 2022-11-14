ІПСО чи розплата? У РНБО пояснили, навіщо росіяни стратили "вагнерівця"

Публічна страта росіянами колишнього "вагнерівця" є спланованою операцією. Таким чином РФ намагається відбити у військових бажання здаватися в полон.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

Зазначається, що офіційно смерть Євгена Нужина не підтверджувалася і коментарів від правоохоронних органів поки що немає. Тому не можна стверджувати, що знята на відео страта "вагнерівця" дійсно була.

"В будь-якому разі, це - добре спланована ІПСО, мета якої - відбити у військових РФ бажання здаватися в полон. Дане відео - це відповідь на українську урядову програму "Хочу жить", яка агітує окупантів складати зброю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що у мережі з'явилося відео вбивства, ймовірно, колишнього найманця з ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Раніше бойовик здався у полон і стверджував, що нібито перейшов на бік України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.