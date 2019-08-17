Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева опубликовала горячие фото из новой фотосессии

Даша Астафьева не прекращает покорять поклонников своей красотой и грацией. На этот раз украинская певица продемонстрировала фанатам новый образ черного лебедя на крыше высотного здания. Красотка просто очаровала своей дерзостью и женственностью в "одном флаконе". Новая фотосессия исполнительницы опубликована на ее страничке в Instagram.

"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..", - подписала Даша чувственные фото.

Фото: Даша Астафьева покоряет высоту (instagram.com/da_astafieva)

Снимки сделаны в черно-белых цветах и это только украшает певицу. На них она позирует в черной накидке из перьев.

Фото: Даша Астафьева демонстрирует безупречный образ (nstagram.com/da_astafieva)

"Спасибо огромное @bestinua , @polinanenia и замечательному @dmitry_dir за возможность разделить важное. Поздравляю вас с началом нового красивого полёта", - написала Астафьева под одной из фотографий.

Фото: Астафьева с высоты птичьего полета (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники украинской артистки восхищаются великолепием съемки и прекрасным образом певицы.

Дарья - это шедеврально! Мой восторг!

Второе фото - прям до мурашек. Страшно очень, но красиво конечно.

Невероятная серия!!!

О боже, какая высота, только надеюсь, что это фон и ты не лезла на крышу....?

Просто богиня красоты, наша Даша.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как мы ранее писали, украинская певица Даша Астафьева снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.

Читайте также, как недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.