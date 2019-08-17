ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.08.2019 - 19:27
Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева опубликовала горячие фото из новой фотосессии

Даша Астафьева не прекращает покорять поклонников своей красотой и грацией. На этот раз украинская певица продемонстрировала фанатам новый образ черного лебедя на крыше высотного здания. Красотка просто очаровала своей дерзостью и женственностью в "одном флаконе". Новая фотосессия исполнительницы опубликована на ее страничке в Instagram.

"Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей..", - подписала Даша чувственные фото.

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крышеФото: Даша Астафьева покоряет высоту (instagram.com/da_astafieva)

Снимки сделаны в черно-белых цветах и это только украшает певицу. На них она позирует в черной накидке из перьев.

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крышеФото: Даша Астафьева демонстрирует безупречный образ (nstagram.com/da_astafieva)

"Спасибо огромное @bestinua , @polinanenia и замечательному @dmitry_dir за возможность разделить важное. Поздравляю вас с началом нового красивого полёта", - написала Астафьева под одной из фотографий.

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крышеЧерный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крышеФото: Астафьева с высоты птичьего полета (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники украинской артистки восхищаются великолепием съемки и прекрасным образом певицы.

  • Дарья - это шедеврально! Мой восторг!
  • Второе фото - прям до мурашек. Страшно очень, но красиво конечно.
  • Невероятная серия!!!
  • О боже, какая высота, только надеюсь, что это фон и ты не лезла на крышу....?
  • Просто богиня красоты, наша Даша.

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как мы ранее писали, украинская певица Даша Астафьева снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.

Читайте также, как недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией Милевский откровенно рассказал об интимной связи с Дашей Астафьевой
Новости Украины Даша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь