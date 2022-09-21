Не так страшний чорт. Експерт прогнозує проблеми всередині РФ через мобілізацію

Оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни проти України. Але це викличе проблеми всередині самої країни.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
"Яким чином (часткова мобілізація - ред.) може вплинути на хід війни? Лише в плані того, що тепер це Росію штовхає на проблеми всередині її ж країни. Бо всі росіяни, які хотіли брати участь у бойових діях - вони вже на території України", - пояснює Селезньов.
Експерт зазначив, зараз же, фактично під примусом будуть віддавати до війська тих, хто цього не хоче, тож відповідно у РФ буде спротив у всіх її регіонах.
На питання журналіста щодо того, чи допоможе Кремлю мобілізування ще 300 тисяч військових, експерт каже, що не впевнений, що РФ взагалі вдасться зібрати цю кількість в повному обсязі.
"А навіть якщо і зберуть, то виникають питання щодо мотивації, забезпечення і їх бойової навченості. Ці 300 тисяч військових не будуть суттєво впливати на перебіг бойових дій, адже ми розуміємо як працює артилерія. Та і яка різниця снаряда класу Excalibur скільки буде росіян в точці його прильоту (жартівливо - ред.)?" - підкреслює Селезньов.
Експерт звернув увагу на те, що указ про мобілізацію вийшов саме сьогодні, на початку Генасамблеї ООН, що проходить в Нью-Йорку. Оскільки тепер є "чудова можливість для наших дипломатів поспілкуватися із партнерами щодо посилення можливостей щодо військово-технічної допомоги".
Як вважає фахівець, цей виступ Путіна хоча і відбувався на тому самому тлі, що і ранком 24 лютого, але сприйняття його погроз "звучать вже не так".
"Та й не так страшний чорт, як його малюють", - підсумував Селезньов.
Нагадаємо,що сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Диктатор планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.
Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".