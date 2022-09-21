Не так страшний чорт. Експерт прогнозує проблеми всередині РФ через мобілізацію

Як вплине мобілізація на війну

"Яким чином (часткова мобілізація - ред.) може вплинути на хід війни? Лише в плані того, що тепер це Росію штовхає на проблеми всередині її ж країни. Бо всі росіяни, які хотіли брати участь у бойових діях - вони вже на території України", - пояснює Селезньов.

Експерт зазначив, зараз же, фактично під примусом будуть віддавати до війська тих, хто цього не хоче, тож відповідно у РФ буде спротив у всіх її регіонах.

300 тисяч резервістів не допоможуть

На питання журналіста щодо того, чи допоможе Кремлю мобілізування ще 300 тисяч військових, експерт каже, що не впевнений, що РФ взагалі вдасться зібрати цю кількість в повному обсязі.

"А навіть якщо і зберуть, то виникають питання щодо мотивації, забезпечення і їх бойової навченості. Ці 300 тисяч військових не будуть суттєво впливати на перебіг бойових дій, адже ми розуміємо як працює артилерія. Та і яка різниця снаряда класу Excalibur скільки буде росіян в точці його прильоту (жартівливо - ред.)?" - підкреслює Селезньов.

Привід для партнерів України

Експерт звернув увагу на те, що указ про мобілізацію вийшов саме сьогодні, на початку Генасамблеї ООН, що проходить в Нью-Йорку. Оскільки тепер є "чудова можливість для наших дипломатів поспілкуватися із партнерами щодо посилення можливостей щодо військово-технічної допомоги".

Погрози Путіна

Як вважає фахівець, цей виступ Путіна хоча і відбувався на тому самому тлі, що і ранком 24 лютого, але сприйняття його погроз "звучать вже не так".

"Та й не так страшний чорт, як його малюють", - підсумував Селезньов.