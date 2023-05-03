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Не страшні навіть ядерні удари. В ЗСУ показали де зберігаються HIMARS

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Середа 03 травня 2023 13:58
Не страшні навіть ядерні удари. В ЗСУ показали де зберігаються HIMARS Фото: в ЗСУ показали де зберігаються HIMARS (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ зберігають ракетні установки HIMARS на військових об'єктах, які були побудовані ще в часи Радянського союзу. Їм не страшні навіть ядерні удари.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.

Як розповів на відео військовослужбовець, ворогу, з початку повномасштабної війни, не вдалось знищити жодної установки HIMARS.

На відео солдат також звернувся до окупантів. За його словами, російське командування умисно обманює своїх солдатів, переконуючи їх у тому, що в ЗСУ майже не залишились HIMARS. Він показав зсередини один з військових об'єктів, на яких зберігається техніка.

"Це військові об'єкти, побудовані ще в Радянському Союзі. Їм не страшні навіть ядерні удари. З початку війни не було знищено жодної системи HIMARS... Російський солдат, продовжуй надсилати мені координати цілей, і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба", - сказав військовий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що військові нещодавно показали роботу HIMARS на Донецькому напрямку.

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