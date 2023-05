Не страшні навіть ядерні удари. В ЗСУ показали де зберігаються HIMARS

Як розповів на відео військовослужбовець, ворогу, з початку повномасштабної війни, не вдалось знищити жодної установки HIMARS.

На відео солдат також звернувся до окупантів. За його словами, російське командування умисно обманює своїх солдатів, переконуючи їх у тому, що в ЗСУ майже не залишились HIMARS. Він показав зсередини один з військових об'єктів, на яких зберігається техніка.

"Це військові об'єкти, побудовані ще в Радянському Союзі. Їм не страшні навіть ядерні удари. З початку війни не було знищено жодної системи HIMARS... Російський солдат, продовжуй надсилати мені координати цілей, і тоді смерть не обрушиться на тебе з неба", - сказав військовий.

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d