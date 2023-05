Не страшны даже ядерные удары. В ВСУ показали, где хранятся HIMARS

Как рассказал на видео военнослужащий, врагу, с начала полномасштабной войны, не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.

На видео солдат также обратился к оккупантам. По его словам, российское командование умышленно обманывает своих солдат, убеждая их в том, что в ВСУ почти не остались HIMARS. Он показал изнутри один из военных объектов, на которых хранится техника.

"Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS... Российский солдат, продолжай присылать мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба", - сказал военный.

Friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



PS There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d