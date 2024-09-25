Страшилка і нічого більше: в Україні відреагували на ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін використовує ядерний шантаж, бо немає інших інструментів залякування. Це просто така його "страшилка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Очевидно, що Росія не розуміє, як зупинити те, що буде продовжуватися в цій війні. А що буде продовжуватися, ми з вами бачимо не тільки на прикладі Курської операції, але й на прикладі далекобійних ударів українською продукцією по РФ. Вони суттєво впливають на соціальні настрої в РФ...", - наголосив Подоляк.
Він зауважив, що на сьогодні Росія вже не може викласти на умовний стіл конфлікту нічого, крім того, що там вже є.
"А тримає вона там практично все, що у неї було. Традиційна пропаганда та традиційні погрози не працюють... Безумовно, Росія сьогодні намагається використати останній аргумент, аргумент боязливих людей, що у них є ядерна зброя", - підкреслив він.
Водночас Коваленко наголосив, що ядерний шантаж Путіна - це страх перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, та завдає шкоди можливостям Путіна продовжувати терор.
"Це страшилка від страху. Нічого більше", - зауважив він.
Єрмак також зауважив, що окрім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого.
"Жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", - сказав він.
Зауважимо, що днями під час свого ранково виступу Путін вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброя є кращою ніж у НАТО.
На таку заяву відреагував навіть Папа Римський.Зі свого боку, він назвав погрози Путіна "божевіллям".
Детальніше про те, як загрози Росії вплинуть на війну з Україною, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.
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