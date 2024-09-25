Страшилка і нічого більше: в Україні відреагували на ядерні погрози Путіна

"Очевидно, що Росія не розуміє, як зупинити те, що буде продовжуватися в цій війні. А що буде продовжуватися, ми з вами бачимо не тільки на прикладі Курської операції, але й на прикладі далекобійних ударів українською продукцією по РФ. Вони суттєво впливають на соціальні настрої в РФ...", - наголосив Подоляк.

Він зауважив, що на сьогодні Росія вже не може викласти на умовний стіл конфлікту нічого, крім того, що там вже є.

"А тримає вона там практично все, що у неї було. Традиційна пропаганда та традиційні погрози не працюють... Безумовно, Росія сьогодні намагається використати останній аргумент, аргумент боязливих людей, що у них є ядерна зброя", - підкреслив він.

Водночас Коваленко наголосив, що ядерний шантаж Путіна - це страх перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, та завдає шкоди можливостям Путіна продовжувати терор.

"Це страшилка від страху. Нічого більше", - зауважив він.

Єрмак також зауважив, що окрім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого.

"Жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", - сказав він.