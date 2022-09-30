Ядерний шантаж Путіна: як загрози Росії вплинуть на війну з Україною

Анексією окупованих територій України російський диктатор Володимир Путін погрожуватиме ядерним ударом вже нібито в рамках "захисту територій РФ". Однак у разі застосування цієї зброї весь світ різко обернеться проти глави Кремля.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України".

Як наголосив в коментарі виданню колишній заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко, "референдуми" на окупованих українських територіях - це цілковита фальсифікація та порушення міжнародного законодавства.

"Але згідно із законодавством РФ, у разі загрози їх цілісності та суверенітету вони можуть застосовувати всі види зброї, включаючи зброю масового ураження. Тобто це їхній другий варіант, як виходити із ситуації", - припустив Романенко.

Експерт підкреслює, поки що заяви РФ про ядерну зброю - це більший тиск і блеф.

"Однак якщо Путін опиниться фактично перед вибором, який означатиме для нього життя чи смерть - наприклад, ще одна така поразка, як у Харківській області, або якщо ВСУ захоплять або візьмуть в оточення Херсон - то він може десь продемонструвати застосування ядерної зброї малої потужності", - каже Романенко.

Втім, експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко уточнює, що один удар тактичною ядерною зброєю не здатний повністю зламати ситуацію на полі бою. Він може лише ситуативно змінити становище у якійсь окремій локації.

"З одного боку, якби Кремль розраховував досягати цілей на фронті за допомогою ядерних ударів, то навряд чи пішов на такий непопулярний крок, як мобілізація. З іншого боку, у Путіна може бути інший план", - говорить директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Експерти допускають, що Кремль вирішить включити до складу РФ не лише захоплені території, а й усі чотири області України в межах їхніх адмінкордонів.

Після чого величезний контингент ворожих військ буде потрібний для того, щоб утримувати вже окуповані райони. А щодо решти цих областей Путін може висунути ультиматум: або ЗСУ відступають і припиняється допомога Заходу, або буде ядерний удар.

Експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що після ядерного удару РФ вже не буде сумнівів, що весь світ миттєво обернеться проти Путіна, а "лава" нейтральних держав напевно скоротиться.

За його словами, більш того, можуть виникнути нові союзи, наприклад, між НАТО і Китаєм.

"Це спричинить фундаментальну зміну балансу у світі, проти якого Путін ніколи не піде. Він боїться назвати війну війною, називаючи її "спеціальною військовою операцією". Це людина, яка боїться оголосити загальну мобілізацію, оголошуючи часткову. Путін - досить боягузливий політик. Він не піде на такі радикальні кроки, які можуть змінити баланс саме проти РФ", - вважає Коваленко.